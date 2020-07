Proč Lucka Vondráčková točí klipy s mužskými kolegy jako na běžícím pásu? Aspoň mě nikdo nepodezírá, že s každým něco mám

Lucie Vondráčková Super.cz

V Lucčiných duetech a klipech už jsme se pomalu začali ztrácet, protože v posledních měsících natáčela také s Juliánem Záhorovským, Sámerem Issou (34), svým dávným kolegou Danem Dobiášem a také s Davidem Gránským (28), který šel na křtu za kmotra. Takže jsme si nechali přímo od Lucky vysvětlit, jak to vlastně je.

"Mícháte jablka s hruškami," smála se při našem výčtu zpěvačka. "Některé věci byly opravdu duetové, ale v některých jen s těmi dalšími lidmi hraju, protože písničky o lásce potřebují i ten protipól, což byl právě Zbyněk nebo David. Ale líbí se mi na tom, že když jsem ze začátku s někým duet nazpívala, okamžitě se začalo spekulovat, že s ním něco mám. V tomhle stavu by to už ani nešlo stíhat," svěřila Lucka, že vlastně počtem hudebních partnerů trochu mate.

Zajímala nás i další Lucčina práce, protože médii proběhly informace, že veškerou práci, například v seriálech, odmítá. "To se ke mně dostalo taky, i když jsem ani žádnou nabídku nedostala. Seriály mám ráda, když to zahlídnu, doma tedy televizi nemáme, tak jsou to hezké věci. Takže to, že bych všechno odmítala, pravda není," uvedla na pravou míru Vondráčková.

Jinak je to ovšem s muzikály a divadlem obecně. "Když má člověk děti, váží si každého dne s nimi. Takže nabídky na muzikály jsem dostala, ale to se přiznám, že jsem odmítala, protože by to bylo časově velmi náročné. Dokud jsou kluci malí, nechci večery trávit jinde než doma," uzavřela. ■