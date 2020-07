Jiří Krampol řidičák ještě má, ale za volant nesedl už roky. Řídit kvůli invaliditě nemůže ani jeho žena

Jiří Krampol Super.cz

"Bylo to milé překvapení. Je to příjemný člověk a potvrzuje jednu věc, že když někdo v životě opravdu něčeho dosáhl, tak je naprosto normální a skromný a žádný vůl. A projet se s ním bylo úžasný, ty zatáčky řezal na milimetry přesně. Je vidět, že to umí," pochvaloval si herec.

Sám už roky za volant neusedl, i když řidičský průkaz prý pořád má. "Měli jsme dokonce dvě auta, jednoho džípa, se kterým jsem jezdil já, a takovou malou prašivku, se kterým jezdila žena, ale ta kvůli zmrzačenému rameni už řídit nemůže vůbec. Je invalida. A na co bych já měl auto, když bydlíme v centru? Na kšefty mě dovezou, někam se dobelhám a když někam potřebuju, vezmu si taxíka. Zjistil jsem, že se to vyplatí," míní Krampol. ■