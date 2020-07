Tentokrát nelákala jen na dekolt, ale i na stehýnka: V tomhle modelu si Dominika Myslivcová zahrála s legendou F1

Dominika Myslivcová si zahrála ve filmu po boku Emersona Fittipaldiho. Super.cz

"Ani se mi nesnilo, že si někdy zahraju s někým takovým. I můj táta z toho byl úplně bez sebe, že mým partnerem ve filmu bude tenhle legendární závodník F1. Byl moc milý, portugalsky, což je jeho rodná řeč, bohužel neumím, ale dorozumívali jsme se anglicky a taky rukama a nohama," smála se Dominika.

Ta sice není s historií závodů úplně přesně obeznámena, ale to prý v konverzaci nevadilo. "Základy samozřejmě chytám, ale umím se tvářit, že vím, o co jde. To je umění, které my ženy umíme, tvářit se, že něčemu rozumíme, ale přitom netušíme, která bije," prozradila své tajemství Myslivcová. ■