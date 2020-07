Marek Ztracený se stal obětí podvodníků na sociální síti

Marek Ztracený Herminapress

I tentokrát podvodníci lámanou češtinou lákají lidi na tučnou peněžní výhru.

„Pozor, falešný profil ‚Marek Ztraceny‘ pořádá falešnou soutěž o 1000 euro! Nikomu nedávejte žádné údaje a neodpovídejte, ať nepřijdete o peníze, nebo účet... Nemám s tím nic společného!“ varoval a požádal fanoušky o nahlášení.

Hned několik se mu jich ozvalo, že je někdo z podvodného profilu skutečně kontaktoval se zprávou o výhře.

ČTĚTE TAKÉ: Simona Krainová se stala terčem podvodníků. Stejnou zkušenost má i populární slovenská komička

„Nejspíš to bude někdo ze zahraničí, protože to je psané takovou velmi divnou češtinou. Já v tom nijak nefiguruju. Ale chci se vám omluvit, i když za to nemůžu,“ dodal Ztracený. ■