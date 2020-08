Zahrál si mladší verzi svého otce. Takto na sobě Josef Trojan pracoval, aby obstál v hvězdné konkurenci

Josef Trojan jako mladý Jan Mikolášek Foto: Česká televize

Syn slavného otce se na roli bylinkáře Jana Mikoláška pečlivě připravoval. „Navštěvoval jsem před natáčením bylinkářku, abych se byliny naučil poznávat, nebo jsem se učil v květinářství řezat a vázat květiny, protože Mikolášek se původně učil na zahradníka,“ vysvětlil Trojan, kterému bylo v době natáčení osmnáct let.

Za tuto roli Josef vděčí i komplikacím s přípravami filmu. Před pár lety byl totiž na roli ještě příliš mladý a nikoho ani nenapadlo jej obsadit. Když se ale blížila realizace, byl to už nadějný osmnáctiletý mladík s několika hereckými zkušenostmi, a „objev byl na světě“, jak říká režisérka Agnieszka Holland.

„Byla to pro mě obrovská herecká příležitost a taky trošku záhada, že jsem ji dostal. Když jsem se na place rozhlédl kolem sebe a viděl tam všechny zúčastněné, kterých si vážím, říkal jsem si: Co tady dělám já?“ usmívá se dnes mladý herec a jedním dechem dodává: „Byla to ale velká škola, a občas nepředvídatelně intenzivní.“

S otcem Ivanem Trojanem se na place logicky neměl šanci potkat, protože hráli stejnou postavu v různém věku. Přesto se v jednom natáčecím dnu protnuli. „Byl to můj předposlední natáčecí den. Táta už s druhým štábem dotočil, a tak se na nás přišel podívat. Já jsem měl v tu chvíli sklopenou hlavu, takže jsem jeho ani nikoho jiného neviděl. Za což jsem rád, protože to byla opravdu náročná scéna,“ popsal Josef Trojan momenty, které zachytil štáb Marka Čermáka, natáčející film o filmu. Na záběrech je vidět, jak je Ivan Trojan na syna pyšný.

Snímek Šarlatán přijde do českých kin 20. srpna. A hned 21. srpna zahájí 22. ročník mezinárodní filmové přehlídky Kino na hranici, který probíhá v Českém Těšíně a polském Cieszyně, a byl také z jarního termínu přesunut na konec srpna. ■