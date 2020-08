Bývalý finalista SuperStar měl nepříjemnou dopravní nehodu. Takto skončilo jeho auto

S nabouranou dodávkou po nehodě ujel ještě stovky kilometrů. Foto: archiv M. France

France se tak rozhodl odměnit sebe a kolegy za účast na charitativních koncertech po pandemii, jako bylo Zpívání z balkónu na Bohdalci a Zpívání z vyhořelého balkónu v restauraci Černý kohout.

Cesta do Alp nebyla pro všechny bez komplikací. Slovenský finalista soutěže Superstar 2011 Martin Harich, který je známý i svým vztahem s kolegyní Celeste Buckingham (25), měl nepříjemnou nehodu. Do jeho auta naboural další vůz, což jeho cestu do alpské země dost zkomplikovalo. Naštěstí to odnesly jen plechy a Harich s oblepeným zadním sklem a částečně vyklepanými dveřmi kufru dorazil.

V Rakousku si pak umělci užili hory včetně ledovce, horské vyhlídky, muzea, skalní soutěsky, horská jezera, lanovky, měděné doly nebo termální prameny.

Martin si dokonce se svým kachonistou Matějem odskočil do vedlejšího lázeňského města Zell am See, aby si zahráli na ulici pro místní obyvatele. A sklidili prý velký úspěch.

Po týdenním pobytu se parta domluvila, že se sejde v rozšířenější verzi projektu České Alpy v listopadu na zahájení zimní sezony. ■