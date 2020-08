Maskéři se na Plodkové opět vyřádili: Éterická kráska se proměnila v lascivní holku z ulice

Plodková v roli prostitutky. Video: Cinemart

Hlavní myšlenkou knihy a filmu je, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. Do éteru se nyní dostává ukázka z filmu, která nám přiblíží hrdiny a hrdinky filmu, a také naznačí jejich příběhy a touhy.

Ve filmu se návštěvníkům kin představí opravdu hvězdné herecké obsazení. Hlavní ženské postavy příběhu hrají Táňa Pauhofová (36), Jana Plodková (39), Lenka Vlasáková (48) a Bára Poláková. Rolí jejich mužských protějšků se pak ujali Ondřej Vetchý (58), Marek Taclík (47), Jiří Langmajer (54) a Rostislav Novák. Dále v rolích dcer či milenek je doplní Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová.

Asi největší fyzickou proměnu podstoupila kvůli roli prostitutky Jana Plodková. Ta je na zásahy filmových maskérů a kostymérů zvyklá. Kvůli svému hvězdnému debutu Protektor změnila radikálně barvu vlasů, kvůli pohádce Hodinářův učeň musela zošklivit.

Herečka hodnotí převedení knihy do filmové podoby slovy: „Po přečtení knihy jsem byla zvědavá na scénář. A musím říct, že mě mile překvapil, jakou nenásilnou formou propojil příběhy hlavních postav a vypíchnul to podstatné. Ale popravdě nedokážu říct, zdali se jedná o ženský či mužský film. Je to film pro všechny. Každá ženská na něj půjde ráda do kina se svým mužem a myslím si, že muži nebudou zklamaní.“

Lenka Vlasáková se připojuje se svým vysvětlením, o čem Bábovky vypráví: „To jsme my ženy, každá pečeme jinou bábovku a každé bude jinak chutnat, přestože to bude pořád bábovka. A o tom je tento film, každá žena každou situaci řeší jinak.“

Jejich názor za mužskou část populace pak doplňuje Jiří Langmajer: „Film jsem viděl a můžu s radostí říct, že je to povedené dílko plné skvělých hereckých výkonů a že duo režisér Havlík – kameraman Tlapák je dnes už záruka kvality. Takže koukejte přijít, nebudete toho litovat.“ ■