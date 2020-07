Takhle zpěvačka Lily Allen oslavila rok bez drog a alkoholu: Fanouškům ukázala tělo v bikinách i fotku svého starého já

Lily Allen Profimedia.cz

Je to rok, co se Lily Allen (35) nedotkla drog ani alkoholu. Výročí své střízlivosti oslavila na dovolené na Capri. Z té fanouškům poslala vzkaz v podobě série snímků v bikinách, k nimž připojila ale i nelichotivou fotku z dob, kdy vymetala večírky.

„Rok úplně střízlivá! Jsem tak vděčná, že jsem zdravá a šťastná,“ napsala k fotografiím, jimiž se pochlubila na Instagramu.

Lily se netají tím, že v minulosti utápěla problémy v alkoholu. Před zhruba deseti lety prodělala potrat, poté v sedmém měsíci těhotenství musela porodit mrtvého chlapce. Navíc u toho málem přišla o život.

Nakonec se zpěvačka dočkala dcer, po porodu druhé v roce 2013 ale stále trpěla depresemi, které řešila prací, alkoholem a prášky. „Pamatuji si na to léto. Byla jsem ožralá troska, byla to katastrofa. Topila jsem se v alkoholu a v čemkoli, co mi přišlo pod ruku,“ uvedla dříve pro Sunday Times.

Z depresí ji vytáhl až manžel Sam Cooper. O dva roky později však ohlásili rozchod, což Lily opět zlomilo. Rozvod dovršili v roce 2018 a dcery Ethel (8) a Marnie (7) mají doposud ve střídavé péči.

Od loňska je Lily ve vztahu s hercem Davidem Harbourem, po jehož boku opět září štěstím. Harbour na ni má evidentně dobrý vliv, a dokonce se spekuluje o zásnubách. ■