Dlouhovlasý zpěvák se opět vrátil na pódia: Nejpohlednější český tenor se během nouzového stavu živil jako skladník

Michal Bragagnolo opět vystupuje, během karantény se živil jako skladník Super.cz

Zpívá operu, muzikál, operetu, zvládne i lidovky. Nejpohlednější český tenor Michal Bragagnolo, kterého známe i z Fantoma opery nebo Plesu upírů , se ale toho, že by si střídáním žánrů zničil hlas, nebojí.

"Když má člověk klasickou dobrou techniku, tak se to nekazí. Uvidíme časem, třeba za deset let budu bez hlasu a začnu se živit rukama," smál se Michal, který k tomu už má průpravu. Během nouzového stavu pracoval na stavbě domu, který si pořídil s novomanželkou Denise. "A taky jsem dělal v jedné firmě skladníka," nestydí za práci, kterou dělal, když byl v rámci kultury lock-out.

"Ale vrátit se do mojí opravdové práce bylo boží, strašně mi to chybělo, a už jsem se těšil na publikum i na kluky," svěřil nám v jihomoravských Valticích, kde jsme se byli podívat na to, jak koncertuje se seskupením 4 Tenoři.

A jak to vidí s další sezónou, až open airy skončí? "Čekají mě, doufám, tři premiéry. V Liberci, v Plzni a v Hudebním divadle v Karlíně, kde budu zpívat v operetě Netopýr," vypočítal. ■