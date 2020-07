Není na co čekat: Belohorcová za 56 miliónů prodává svůj dům v Americe a stěhuje se

Zuzana Belohorcová Foto: Instagram Z. Belohorcové

Už za měsíc Zuzana Belohorcová (44) po dvanácti letech opouští své milované Miami. J ak Super.cz informoval, s manželem a rodinou se rozhodli přestěhovat do Evropy , konkrétně do španělské Marbelly, kde žije řada jejich přátel.

Kdo by si myslel, že budou začínat od nuly, pletl by se. Peníze jim ze začátku rozhodně chybět nebudou. Tedy pokud se jim do té doby povede prodat jejich dům, který v Miami vlastní. Ten je nyní v nabídce za 2,5 miliónu dolarů, tedy zhruba 56 miliónů korun. A z toho už se dá s přehledem delší dobu vyžít.

Dům má čtyři pokoje, tři koupelny, saunu, letní kuchyň, místo na bazén či nově postavený jednopokojový byt s koupelnou.

"Vlastík to nechal celé kompletně zrekonstruovat, a ještě se na tom pracuje. V prvním týdnu v srpnu bude i nová střecha," řekla Super.cz Belohorcová, které je líto, že Miami opouští, protože, jak sama říká, milovala to tam.

"Důvodů, proč se stěhujeme, je víc. Donald Trump nevydává zelené karty, kvůli koronaviru je to horší s naším byznysem a celá situace v Americe není dobrá, ani co se týče bezpečnosti. To je pro nás asi nejzásadnější. Kvůli dětem jsme si řekli, že změníme prostředí, že není na co čekat. To je asi hlavní věc, proč se stěhujeme - aby děti byly v bezpečí," dodala Belohorcová. ■