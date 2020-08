Na nabídku do seriálu kývnul, ale do divadla se nehrne: Jak Martin Preiss vedle natáčení tráví léto?

Martin Preiss Super.cz

„To zatím vůbec neplánuji. Nabídky sice byly a jsou, ale žádnou z nich jsem nevyhodnotil tak, že by to pro mě bylo životně důležité nebyla to taková výzva, kterou bych byl ochoten přijmout,“ prozradil Super.cz Martin Preiss s tím, že pro něho divadlo úplně není.

„To divadlo je zase úplně jiná disciplína a jiný druh odpovědnosti, mně to vždycky přinášelo velké nervy, já nejsem moc suverén, a to penzum textu, který člověk musí držet a všeho okolo, vystupování, když se mu nechce, tak je to taková povinnost, kde se musí trochu znásilnit a mě se poslední dobou nechce moc znásilňovat,“ řekl herec, který se po pěti letech vrhnul naplno do natáčení.

V novém seriálu Sestřičky Modrý kód si zahraje majitele autoškoly. Vedle natáčení už ale stihnul i dovolenou v zahraničí. „Už mám za sebou jednu dovolenou. Stihli jsme naštěstí Chorvatsko, hned na začátku. Teď přicházejí zvěsti, že ta cesta přes hranice je daleko komplikovanější, tak my jsme ten průjezd stihli bez problémů a s minimem lidí na plážích. Což pro nás bylo skvělé, pro Chorvaty tragické,“ prozradil herec s tím, že by rád ještě letos vycestoval.

„Ještě bych se rád někam podíval v září, ale nevím, jaká bude epidemiologická situace. Mezi tím chalupy a po Česku, nejlépe nám je v Praze, protože všichni odjeli, máme příjemnou zahradu a je tam klid, tak tam je nám skvěle. Děti jsou na táboře, tak si užíváme klidu,“ dodal s úsměvem. ■