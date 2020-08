David Gránský moderoval první virtuální volbu královny krásy: Missky přitom sám vůbec neviděl

David Gránský o moderování Miss Czech Republic Super.cz

Byla to pro něj zkušenost a výzva, ale nutně by to opakovat nemusel. Herec David Gránský (28) jako první v Česku moderoval ryze virtuální volbu královny krásy Miss Czech Republic . A popsal nám, jak to vlastně probíhalo.

"Bylo to divné, před zeleným plátnem a bez diváků, chyběly potlesky. Pro holky finalistky to nebyl úplně takový večer, jaký by si zasloužily. Já jsem přišel a všechny ty svoje vstupy jsem namluvil za sebou během čtyř hodin. V tom to bylo složité, protože jsou to dlouhé texty, nejsou žádné pauzy, kdy probíhají vystoupení a přehlídky. Celou dobu jsem to proklínal a říkal si: Kéž by to byl přímý přenos," řekl Super.cz.

Neměl vlastně ani možnost sám finalistky vidět. "Jak říkám, u té zelené stěny jsem byl úplně sám a viděl jsem je při natáčení až při korunovaci. Nemohl jsem s nimi navázat kontakt, poznat je, chyběla tam ta empatie a přání si případného vítězství bylo stranou, protože jsme se neznali. Celé jsem to vlastně viděl až společně s diváky," popisoval Gránský. ■