To je postavička: Bankova tanečnice ze StarDance se vystavila u bazénu v plavkách

Eva Krejčířová Foto: archiv E. Krejčířové

Při pohledu na blondýnku by jen málokdo řekl, že už v září oslaví své 40. narozeniny. Sexy tanečnice je stále ve formě a do kapsy by s přehledem strčila i o generaci mladší krásky. Důkazem toho je její nejnovější fotka v plavkách.

Eva se vyrazila slunit k bazénu v Konopišti a rozhodně byla k nepřehlédnutí. Známá tanečnice tentokrát nechala bikiny doma a oblékla jednodílné modré plavky. Svůdný model byl doplněný o množstvím výstřihů, díky kterým dala na odiv svou stále štíhlou figuru. Není divu, že s touhle kráskou by chtěl na parketu tančit snad každý. ■