Romantika u moře s krásnou partnerkou: Takhle si Michal Kavalčík užíval dovolenou

Michal Kavalčík s přítelkyní Zuzanou Foto: archiv M. Kavalčíka

Herec a moderátor Michal Kavalčík (45) se svou přítelkyní Zuzanou tvoří již několik let stabilní pár českého šoubyznysu, můžeme říct, že ti dva se hledali tak dlouho, až se našli. I když pro ně poslední měsíce po pracovní stránce nebyly úplně procházka růžovým sadem, v soukromí jsou stále jako dvě zamilované hrdličky.

Jak Michal, tak jeho přítelkyně Zuzana mají ze svých předešlých vztahů téměř dospělé děti, proto musí každým rokem dlouho dopředu plánovat, kam vyrazí tato šestičlenná posádka na letní dovolenou.

„Cílem letošní dovolené se pro nás stalo opět Chorvatsko, které jsme si za poslední roky oblíbili. Loni s námi trávil poprvé dovolenou u moře také náš malý Dejvík a také už si stihl Chorvatsko zamilovat, a navíc v průběhu letošní dovolené oslavil 2. narozeniny,“ sdělil nám Michal, který rázem podotknul, že cestování se všemi dětmi má také svá pozitiva.

„Je to vlastně velká výhoda, že jezdíme na dovolenou se všemi našimi dětmi, tedy vlastně už třemi puberťáky, protože nám mohou kdykoli Dejvíka pohlídat a my si můžeme se Zuzankou užívat romantické chvilky,“ prásknul nám Michal, který pro letošní dovolenou zvolil netradiční způsob dopravy.

„Měli jsme půjčený obytný vůz, bylo to úžasné, pro všechny nová zkušenost a pro mou Zuzanku to byl splněný sen. Cesta byla dobrodružná, hustá a perfektní. Hlavně jsme také mohli cestovat a navštívili jsme několik různých míst,“ dodal závěrem Michal, který se opět od září vrátí do muzikálů Mýdlový princ a Muž se železnou maskou v Divadle Broadway. ■