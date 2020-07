Tři dny poté, co oznámila, že čeká chlapce, přišel rozvod: Seriálové herečce nevydrželo manželství ani rok

Vanessa Morgan se rozvádí s manželem Michaelem Kopechem. Profimedia.cz

Podle dokumentů, které citovalo TMZ, požádal Kopech o rozvod 19. června. Sportovec nebyl vidět ani na videu z oslavy. „Rozmýšlela jsem se, jestli tuhle část mého života držet pod pokličkou, ale lidé by si stejně jednou všimli bříška, tak jsem chtěla, abyste to slyšeli ode mě,“ vzkázala herečka fanouškům u videa a fotek z události, k nimž připojila i video z ultrazvuku.

Vanessa doplnila, že by se měl chlapec narodit v lednu.

V lednu by to byl také rok, co jsou s Kopechem svoji. Pár se zasnoubil loni v červenci, vzali se začátkem roku. Kopech, který hraje za chicagské White Sox, letos vynechal sezónu kvůli koronaviru.

Morgan nejvíc proslula rolí Toni Topaz v seriálu Riverdale, v němž se pravidelně objevují Cole Sprouse, hvězda Zlatokopek Lili Reinhart a další. V seriálu také působil loni zesnulý Luke Perry. ■