Poslední roky mu bylo líp v ústraní: Martin Preiss se po zdravotních problémech opět pouští do hraní

Martin Preiss Super.cz

„Je to tak, byl jsem uloven do role Radka Kinského, což je majitel autoškoly v Rubavě. Je to seriál Sestřičky Modrý kód. Dceru mi hraje Natálie Halouzková, která je jednou z ústředních postav seriálu, a manželku Daniela Šinkorová,“ svěřil Super.cz Martin Preiss, který byl před kameru lákán již v minulosti, dosud ale nabídky většinou odmítal.

„Tvůrčí tým o mě už usiloval do Slunečně, to jsem odmítnul, a teď se jim to podařilo. Já jsem se dlouho stranil mediálnímu projevu, spíš mi bylo líp v ústraní. Ale jelikož to je tým, který dobře znám a v minulosti jsem s ním už pracoval na seriálu Gympl, tak je to, dá se říct, taková rodina. A vrátit se do tohohle zázemí a do příjemného kolektivu pro mě bylo asi určující,“ prozradil herec, který se po boji s psychickými potížemi do práce vrací pozvolna.

„Domluvili jsme se na zajímavých podmínkách, s tím, že toho nebudu otrokem a mám přiměřené penzum natáčecích dnů. Takže to je pro mě zajímavé a příjemné zpestření,“ svěřil s úsměvem Preiss, kterého si mnozí diváci pamatují nejen z řady televizních seriálu, ale také ze soutěže Chcete být milionářem?, kterou moderoval.

„Já jsem měl takovou, v uvozovkách, zdravotní odluku. Samozřejmě jsem mezi tím dělal jiné věci. Točil jsem pro Českou televizi, ale tohle je projekt, který zřejmě poběží, a přál bych si, aby běžel nějak déle. Stranou jsem byl určitě pět let a mezitím se vždycky něco událo. A spousta věcí za poslední rok se teprve objeví na obrazovkách,“ dodal herec. ■