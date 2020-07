Krásná finalistka Miss se pochlubila královstvím svého syna: Jak zvládá mateřství?

Kateřina Lébr se synem Foto: Super.cz/archiv K. Lébr

Nového člena domácnosti se nemohou nabažit. „Malý je zatím spáč. Je mi jasné, že to nebude na dlouho. Zatím si hledáme systém, jak a co dělat, a pořád doma šeptáme,“ svěřila Super.cz modelka. Spolu s manželem, ze kterého se po dlouholetém vztahu provdala loni v létě, se nemohou dohodnout, kdo bude co dělat.

„Hádáme se, kdo bude vozit kočárek, kdo ho může koupat a přebalit,“ řekla smíchem modelka s tím, že jsou ze syna nadšení. Po příjezdu z porodnice na miminko doma čekala nejen celá rodina, ale také jeho rozkošný koutek. Malý Timotej zatím nemá svůj pokojíček a spí spolu s rodiči v ložnici.

„Na skříních má zvířátka z Farmy naděje, která se stará o zachráněná hospodářská zvířata. Ráda bych ho odmala učila k úctě ke zvířatům,“ dodala modelka. ■