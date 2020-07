Zemřela herečka Božena Böhmová známá z Chalupářů či Ženy za pultem

Božena Böhmová (vlevo) v seriálu Chalupáři. Na snímku se Stellou Zázvorkovou a Vladimírem Menšíkem Foto: reprofoto Chalupáři

Ve věku 95 let v sobotu 25. července zemřela herečka Božena Böhmová, uvedl na svém Facebooku spisovatel Miroslav Graclík.

Böhmovou mohou televizní diváci znát jako zlou pokladní z Ženy za pultem, manželku předsedy Větrovce z legendárních Chalupářů nebo sestru z Nemocnice na kraji města.

V Praze působila v Divadle mladých pionýrů nebo Činohře 5. května, koncem 40. let odešla do zlínského Divadla pracujících. Byla také členkou Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Ostravě nebo od začátku let šedesátých opět pražského Divadla E. F. Buriana.

Na kontě má také desítky filmových rolí, účinkovala mj. v komediích Hodíme se k sobě, miláčku? nebo Ten svetr si nesvlíkej. ■