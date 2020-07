Z něžné blondýnky je emo bruneta: Janu Plodkovou v novém filmu opět nepoznáte

Jana Plodková bude brunetkou v psím filmu Gump. Foto: Filip Rožek

Kromě natáčení má Jana volné léto, které tráví v Česku. "Minulý rok jsme navštívili malý ostrov u Afriky. Každé ráno se svítáním jsme šli plavat do moře a tím začal náš den. A říkala jsem si, takhle bych to chtěla mít pořád. Ale Praha moře nemá, Čechy taky ne, s cestováním je to letos složitější, ale pořád je co objevovat. Když je volno, jedeme na chalupu, nebo se někam koupat," svěřila herečka.

Volno jí ovšem v srpnu končí, protože začíná točit právě film Gump. "Moje postava se jmenuje Kristýna, z pohledu Gumpa Sušenka. Křehká holka, co se schovává v černé barvě a je potetovaná. Její osobní život není nikterak příznivý, ale její lásku ke zvířatům nijak nesnižuje. Má svého psa a do života jí na pár dní vstoupí Gump," popsala.

A co si myslí o tom, jak má ve své postavě vypadat? "Když jsem četla scénář, viděla jsem se duhově, růžový vlasy, barevné tetování. Ale představa výtvarnice a autora byla naopak potemnělá, černá. Když ale černou použiju jako krycí manévr postavy, snaha se schovat, být nenápadná, přitom čitelná, je černá skvělá volba. Ještě přibyde tetování a Kristýna může do světa," usmívala se.

Jako jedna z mála účinkujících nečetla knihu Filipa Rožka, podle níž film vznikl. S dějem se seznámila až ve scénáři. "Příběh o tom, co všechno se jednomu psovi může stát, když narazí na lidskou bezohlednost, krutost, to se mě dotýká. Chci být součástí něčeho takového. Psi, všechna zvířata mají právo na život, na důstojný život. A tento film tomu může pomoci," soudí Plodková, která se představitel psího hrdiny seznámila už dopředu. ■