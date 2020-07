Na vedro, které přišlo do Česka, je připravená. Takhle to Vendule Pizingerové sluší v 7. měsíci v plavkách

Vendula Pizingerová Foto: archiv V. Pizingerové

Stejné plavky jsme na Vendule viděli už loni v červenci, když byla na dovolené na Sicílii. Že by se do nich vešla i s rostoucím bříškem? "Toto jsou těhotenské plavky ze známého řetězce. Loni jsem měla prakticky stejné, ale zcela jinou velikost," řekla Super.cz se smíchem Vendula.

Vendula zatím neprozradila, zda s manželem Josefem čekají holčičku, nebo chlapečka. Těhotenství jí velmi sluší a slýchá jeden kompliment za druhým.

"Na ultrazvuku je stále vidět jen pupeční šňůra, zatím tak nebylo možné zjistit, jestli to je kluk, nebo holka. Já bych samozřejmě chtěla holčičku, Josef i syn Jakub mají jasno, že to musí být kluk. Josef má v životě ve všem kliku, tak se obávám, že šťastnější bude on," dodala prezidentka Kapky naděje. ■