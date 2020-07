Škatulata na Primě? Klára Doležalová promluvila o vyhazovu a nahrazení Markétou Fialovou

Klára Doležalová Foto: archiv FTV Prima

Okamžitě začaly spekulace, že se židle pod Doležalovou hýbe a Fialová zůstane vedle Voříška nastálo.

Klára, která po boku svého kolegy moderuje už sedm let, takové informace nemá. "Spekulace, které se teď vyrojily, že by mě měla Markéta Fialová nahradit navždy, nemohu nijak potvrdit ani vyvrátit, já takové informace nemám," řekla Super.cz Klára Doležalová.

Ta je momentálně na dovolené a už příští týden opět zasedne v primáckých zprávách vedle svého dlouholetého parťáka Voříška. "Markéta Fialová za mě zaskočila v době dovolené, stalo se to poprvé po sedmi letech, kdy mi bylo umožněno, že za sebe můžu mít záskok," vysvětluje Doležalová.

"Letos jsem jsem potřebovala vypnout víc než kdy jindy. Potřebovala jsem si odpočinout s rodinou, jsem za to Markétě vděčná," upřesnila moderátorka.

Že by měla být přesunuta a hledal se jí nový parťák si představit neumí. "Nového partnera si představovat nechci, sedm let jsme s Karlem tvořili dobrou dvojici, pracuje se nám spolu hezky, měnit bych to nechtěla. Nejsem ale ten, kdo o tom rozhoduje, nechme to na vedení," dodala Doležalová. ■