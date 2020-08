Mališová nemá typický rozmar blogerek. Touha po dokonalé fotce jí dovolenou nezničí

Karolína Mališová se vrátila z dovolené snů. Super.cz

„Na dovolené jsem byla bohužel týden. Možná to ale vypadá, že jsme tam déle, protože mám velkou zásobu fotek, které zveřejňuji postupně i po návratu. Člověk se aspoň cítí, jako by byl stále na dovolené a kompenzuje si tak práci,“ svěřila se nám Karolína na přehlídce Beaty Rajské. Právě módní show v Sadové kolonádě byla první pracovní akcí, kterou modelka absolvovala po návratu z cest.

Plavbu po Jadranu absolvovala modelka s partnerem a kamarády. „Už jsem na jachtě jednou byla. Tentokrát to bylo efektní, protože jsme byli skvělá parta lidí. Užívat si moře z jiné perspektivy a skákat do moře přímo z lodi bylo skvělé. Moc jsem si to užila,“ vzpomíná Karolína.

Karolína se živí nejen jako modelka, ale také má značné příjmy díky sociálním sítím. Snaží se prý ale vybalancovat práci i soukromý život. „Dovolenou si snažím vždy maximálně užívat a příliš nikoho neotravovat tím, aby mě fotil. Občas někoho ve správné chvíli poprosím, aby mi udělal deset fotek, ze kterých si pak vyberu. Příliš času jsem ale na telefonu netrávila,“ usmívá se Karolína Mališová, která zároveň prozradila své plány na zbytek letních prázdnin. ■