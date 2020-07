Na zesnulého Jana Skopečka (✝94) vzpomínají jeho kolegové: Byl to výborný herec a bezvadný člověk, řekl Jiří Krampol

Jan Skopeček Michaela Feuereislová

Ve věku 94 let odešel do hereckého nebe Jan Skopeček . Ten se ve své dlouholeté herecké kariéře objevil ve stovkách filmů a divadelních hrách. Byl dokonce jedním ze zakládajících členů Divadla pod Palmovkou, kde působil přes šedesát let.

Jak na výraznou postavu české filmografie vzpomínají jeho herečtí kolegové? Zeptali jsme se pár z nich.

„Vzpomínám na něj v dobrém, byl to báječný člověk. V podstatě jsem jeden z posledních lidí, kdo za ním byl. Navštívil jsem ho asi čtyři měsíce zpátky,“ zavzpomínal Jiří Krampol. „Ještě mě vnímal. Žil ve vzpomínkách, měl kolem sebe obrázky z představení a nějakou helmu z jedné z her. Byl to velice příjemný a pozitivní člověk. Znal jsem ho od raného mládí a když jsem se poprvé ženil, byl mi na svatbě. Osobně jsem viděl téměř všechna jeho představení v Libni. Naposledy jsme spolu hráli tuším v Partě Hic, což je už víc jak 30 let. Byl to výborný herec a bezvadný člověk,“ řekl Super.cz Jiří Krampol (82).

„Čest jeho památce,“ napsala ke smutné zprávě herečka Dana Morávková (48).

Na spolupráci s Janem Skopečkem zavzpomínal i režisér Tomáš Magnusek, který s ním točil film Pamětnice (2009). „Jan Skopeček byl opravdu prima. My jsme za ním s manželkou nedávno byli v domově, když jsme dávali dary do hereckého muzea. On už moc neviděl, ale popovídali jsme si a urovnali vztahy, byl na mě totiž naštvaný,“ řekl režisér Super.cz: „Jak jsem dělal pokračování Pamětnice s názvem Školní výlet, tak hrál jeho roli Ladislav Trojan. Naštěstí jsme si to při té návštěvě vyříkali a díky tomu, že jsem se zasloužil o to, aby dostal cenu za celoživotní přínos v Novém městě nad Metují na festivalu české filmové komedie, tak mi odpustil. Je to velká škoda, i když už měl svůj věk. Byl to opravdový profík a byla s ním sranda, vykládal vtipy a byl velmi vzdělaný, překládal i divadelní hry, byl skvělý dramaturg.“ ■