Pamatujete na zpěvačku Sarah Connor? Čtyřnásobné matce to s jedním manželem nevyšlo, s druhým teď řádí v bikinách v moři

Sarah Connor Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka hitů Just One Last Dance nebo From Sarah With Love byla v letech 2004-2010 vdaná za zpěváka Marca Terenziho, s nímž má dvě náctileté děti. Syna Tylera (16) a dceru Summer (14). V roce 2017 se znovu vdala za dlouholetého partnera Floriana Fischera. S tím má dceru Delphine (8) a syna Jaxe (3).

Ačkoliv se fanouškům Sarah pravidelně hlásí na Instagramu, detaily ze soukromého života nebo fotky s dětmi sdílí pouze zřídka. Ostatně slávy a světel reflektorů si svého času užila dost.

ČTĚTE TAKÉ: To je neuvěřitelné! Takhle dnes vypadá krásná rebelka Milagros z Divokého anděla

S Fischerem si nyní vyrazila na dovolenou na Mallorcu, kde se oddávali vodním radovánkám. Ke svému manželovi se zpěvačka stále tulí, jako by byli čerstvě zamilovaní. O tom se můžete přesvědčit i v naší galerii níže. ■