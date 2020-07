Krasavci z Muže roku mají posunuté finále: Takhle to namakaným frajerům seklo na soustředění v plavkách

Finalisté Muže roku na soustředění mužské soutěže krásy Super.cz

Finálový večer se již dvacet let konal v náchodském divadle koncem srpna, letos ho ředitel jediné mužské soutěže krásy přesunul kvůli pandemii až na 23. října. Stále ovšem existují obavy, zda se nezpřísní opatření a bude možné ho uskutečnit.

"Snažíme se dodržet všechna bezpečnostní opatření, a to i tady na soustředění, kdy jsme všem účastníkům měřili hned po příjezdu teplotu, mohli se nechat i otestovat, samozřejmostí byla desinfekce," vysvětloval David Novotný.

"No a kdyby to ani v tom říjnu kvůli nařízením nedopadlo, finálový večer bych přesunul na příští rok, zřejmě na únor. A v tom roce by se pak konala dvě finále, pro rok 2020 a 2021. Ale doufám, že se to nestane, a i kdybychom měli mít v divadle všichni roušky, finále se uskuteční v říjnu. Ostatně i divadla zavádějí to, že se při příchodu všem divákům desinfikují ruce a měří se jim teplota, tak to bychom určitě udělali," upřesnil s tím, že virtuální podobu finále, jakou měla například Miss Czech Republic, si nedokáže představit. ■