Seznamte se s kráskami, které také uspěly na Miss: Tahle nádherná čtveřice bude reprezentovat na světových soutěžích krásy

Tahle nádherná čtveřice bude Česko reprezentovat na světových soutěžích krásy Super.cz

Miss Supranational CZ se stala čtyřiadvacetiletá Angelika Kostyshynová. Získala i doprovodný titul Miss Notino. Miss International CZ je dvacetiletá Natálie Kočendová. Miss Intercontinental CZ je devatenáctiletá Veronika Šmídová, která získala i nejvíc hlasů od hlasujících lidí a obsadila místo Miss Social Media. Titul Miss Grand International CZ patří jednadvacetilé Barboře Aglerové, která získala i doprovodný titul Miss Bikini. Vyhrála i challenge The Best in Swimsuite.

ČTĚTE TAKÉ: První rozhovor s novou královnou krásy: Studentka žurnalistiky z Brna je nejen krásná, ale i chytrá. Ovšem zadaná

V našem čtyřrozhovoru dívky prozradily mimo jiné své pocity z neobvyklého průběhu soutěže, která byla předtočená. Dívky musely dva týdny utajit, že uspěly, i mezi svými nejbližšími včetně rodičů a partnerů. Kvůli koronaviru přišly i o soustředění v zahraničí, měly jet na Zanzibar. I tak si to prý ale užily. ■