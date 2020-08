Jestli bude ještě pár měsíců doma, vrhne se na jiné povolání: Čím by se Richard Genzer chtěl živit?

Richard Genzer Super.cz

Nikdy netušil, že by se do práce tolik těšil. Po několika měsících doma už se Richard Genzer (53) nemůže dočkat, až začne opět hrát. „Já bych šel strašně rád do práce, ale pořád si užívám léto. Já si myslím, že jestli to léto bude trvat ještě měsíc, tak mi dojdou všechny opalovací krémy,“ zavtipkoval bavič a moderátor.