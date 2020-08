Motocyklový závodník Abraham i jeho krásná přítelkyně už jsou skoro v důchodu: Teď je čas na svatbu!

Karel Abraham a Hana Vagnerová už jsou ve svých profesích důchodci. Super.cz

Hance to seklo v šatech s obřím dekoltem od návrhářky Sandry Markové, které jí pro tento večer vybral stylista Sam Dolce a doplnila je šperky zdobenými diamanty vyrobenými v laboratoři, jejichž tváří se stala. A když už jsme u povídání byli u diamantů, zajímalo nás, kdy jí konečně její partner navlékne zásnubní prsten třeba zrovna z této udržitelné kolekce.

"Nějaký rok už spolu jsme, ale myslím, že máme ještě chviličku čas," mínil Karel, ale Hanka je trochu jiného názoru, jak z našeho rozhovoru vyplynulo. "Na mně to bohužel není," krčila rameny půvabná brunetka, která by už konečně mohla pod čepec. Jako Miss totiž musela zůstat svobodnou slečnou.

"Ani věkově už nepatřím mezi ty nejmladší," připustila Hanka, že už pomalu míří do modelingového důchodu. Karel už v tom závodnickém je. "Já skončil už minulý prosinec, teď jsem odpočíval, ale určitě se chci na něco zaměřit, ale ještě přesně nevím, co to bude," řekl Super.cz. "Zrovna jsem si říkali, že už jsme oba trochu vysloužilí," smáli se oba. ■