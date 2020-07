Maká celá rodina: Martin Dejdar otevřel bar, kde pracuje jeho syn s přítelkyní. Pomáhala i jeho krásná manželka

Martin Dejdar otevřel bar Super.cz

"Ono to není úplně tak, že bar jsem otevřel já, ale nese moje jméno, tedy přezdívku a jsem tedy spíše tváří podniku. Nejsem majitel ani hospodský. Zařizovali a vymýšleli jsme to s rodinou. Na smíchovské náplavce jsme se byli podívat poprvé na začátku května, vymýšleli, jak to bude vypadat zevnitř i zvenku a zkušební provoz jede od července. Myslím si, že je to takový malý zázrak, zvlášť v téhle době," vysvětloval herec, že sám za barem stát nebude, i když se během otvíračky s manželkou Danielou také do práce zapojili.

"Na to jsou tady profíci, vidět tady můžete mého syna Matěje s jeho přítelkyní, kteří byli prvním personálem. Máme otevřeno odpoledne a večer a mě tady zastihnete spíš dopoledne, protože mě baví si posedět venku v křesle a koukat na Vltavu. To je úplná pecka," upřesnil s tím, že to bude zřejmě velmi často, protože tohle léto neplánuje kvůli natáčení seriálu Specialisté ani žádnou dovolenou. ■