Jak tráví čas, když zrovna nebuší do soupeře? Drsňák Attila Végh relaxuje s prutem v ruce

Attila Végh Foto: Super.cz/archiv A. Véghla

Klid a pohoda u vody s prutem v ruce. Málokdo by do drsňáka Attily Végha (34) řekl, že by ho taková aktivita bavila. Opak je pravdou. Zápasník MMA a přemožitel Karlose Vémoly volný čas tráví nejraději na rybách.