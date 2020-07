Sporťák s nejkrásnějším úsměvem vyrazil s rodinou k moři. Takhle skvěle vypadá jeho žena v bikinách

Vojtěch Bernatský s manželkou Kateřinou Foto: Instagram V. Bernatského

„Tak jsme sedli do auta, jeli jsme a jeli a dojeli jsme až sem. Prostě rozhodnutí z minuty na minutu... A je nám tady hezky,“ napsal Vojta.

Dovolenou si užívají jak dospělí, tak děti. „Jsme nahoře v Chorvatsku. Děti tak dlouho prosily, až jsme tomu tlaku podlehli. Jsme tu na pár dnů a myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Hlavně kvůli nim. Jsou nadšené. A já jsem taky ve svém živlu. Chodím ráno na trh pro zeleninu a ovoce, a hlavně pro ryby. Takže si užívám i já,“ popsal oblíbený moderátor a autor knihy Dvojtáta Super.cz.

Vojta Bernatský své fanoušky baví různými scénkami, sám i s rodinou. V tom posledním mu sekundovala manželka...

Dovolenou u moře měl Bernatský naplánovanou už v březnu, kvůli koronaviru ji ale zrušil.

„Tak já Vám to teda řeknu. Jsem srab. Dneska ráno jsme měli přes Paříž letět na jarní prázdniny do Dominikánské republiky. Už jsme měli zabalený kufry, dokonce jsem zaplatil i parking na letišti. No a když jsme vstali, měl jsem z toho všeho koronavirovýho šílenství tak divnej pocit, že jsme to prostě normálně vzdali,“ svěřil s tím, že místo do Karibiku vyrazili do Luhačovic.

Vzhledem k tomu, jak se situace později vyvinula, měl Vojta správnou předtuchu. ■