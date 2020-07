Ve 104 letech zemřela hvězda Jihu proti Severu

Olivia de Havilland ve slavném filmu Jih proti Severu Foto: Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz

Olivia de Havilland se narodila v roce 1916 v Tokiu britským rodičům, o pár let později rodina přesídlila do USA. S hraním začala už během školních let, profesionální filmovou kariéru zahájila v roce 1935. Byla pětkrát nominovaná na Oscara, dvakrát nominaci proměnila, a to díky výkonům ve filmech Každému dle zásluh a Dědička.

V roce 1946 se provdala za scenáristu Marcuse Goodriche, s nímž měla syna Benjamina. Rozvedli se v roce 1953.

Hereččin syn se narodil s Hodgkinovou chorobou. V roce 1991 ve dvaačtyřiceti letech podlehl srdeční nemoci, kterou mu léčba choroby způsobila.

V roce 1955 herečka slavila druhou svatbu s novinářem Pierrem Galantem, a přesídlila do Paříže, kde zůstala až do své smrti. Měli spolu dceru Gisele, která je rovněž žurnalistkou. V roce 1962 se Olivia de Havilland a Galant rozešli, rozvod proběhl až o 17 let později. ■