Hokejový playboy Petr Nedvěd se stal otcem. Podívejte se na první fotku jeho krásné rodiny

Petr Nedvěd a jeho přítelkyně Nicole mají dceru. Foto: Instagram

Nicole zveřejnila dvě fotky své krásné rodiny a také pár slov o porodu. „Porod byl velmi náročný a bolestivý. Ač byl tvůj taťka pro mě neskutečnou oporou, křičela jsem možná víc, než je zdrávo. Ale když jsem tě uviděla, zapomněla jsem na všechnu tu bolest a už cítím jen plno lásky, euforie a radosti. Těšíme se na ty krásné starosti, chvíle, co máme před sebou. Navždy budeme s tebou,“ napsala Volfová.

Petr Nedvěd s partnerkou Nicole a novorozenou dcerkou Naomi

Že budou mít dcerku, Petr s Nicole věděli. A také o jménu měli jasno. „Když jsme ještě nevěděli pohlaví miminka, tak jsme měli vybrané jméno Petr pro kluka a Nicole pro holčičku. Po nějaké době ale přišla Nikča s tím, že by se jí víc líbilo jméno Naomi, a to jsem jen kvitoval. Taky se mi víc líbí. Je to podle mě mnohem zajímavější,“ řekl Nedvěd Super.cz.

S otcovstvím si dal Petr na čas - a je za to rád. „Budu se moct holčičce i svojí partnerce Nicole věnovat na sto procent. V NHL to bylo časově náročné a pracovní zápřah tam byl obrovský. A co si budeme povídat, asi by bylo divné, kdybych v osmačtyřiceti letech přemýšlel stejně jako ve dvaceti,“ dodal někdejší hokejový útočník. ■