Manažeři ho okrádali, přišel o milióny! Teď zpěvák a pokořitel Karla Gotta ve Slavíkovi raději zaměstnal manželku

Daniel Hůlka (52) má z minulosti špatné zkušenosti s manažery. Někteří ho okrádali a jeho poslední manažerka musela skončit ze zdravotních důvodů. Nyní se rozhodl vsadit na jistotu a do této funkce zaměstnal svoji manželku Barboru.

"Máme čistě rodinný podnik. Všichni máme svoje funkce. Já, Barborka, a dokonce i tchán Pavel. Ten dělá road manažera a účetnictví. Jedeme v tom celá rodina," řekl Super.cz Dan.

Barbora pracovala jako průvodkyně, s managementem umělců zkušenosti neměla. "Ale jde jí to velmi dobře. Nemá sice zkušenosti s rolí manažera, ale je velmi inteligentní. S pomocí holek z Divadla Broadway jsme ji uvedli do obrazu, velmi rychle to pochopila," řekl Hůlka.

"Navíc celý život komunikuje s lidmi. Jako průvodkyně jezdila po světě a má skvělé komunikační schopnosti. Pořadatelé jsou z ní nadšení, skvěle se s ní jedná a je na ni spoleh," pěje ódy na manželku. "A navíc nebude okládat vlastní rodinu, to je jako bonus a je to hrozně fajn," dodal zpěvák.

Až se nabízí otázka, kdo komu teď šéfuje? "Samozřejmě, že šéfem jsem já," dodal se smíchem.

Dan je pracovně na roztrhání. Na podzim, pokud to koronavirová opatření dovolí, se chystá velká premiéra muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách, kde ztvární titulní roli. Od září ho čeká dvouměsíční zkoušení.

"K tomu v létě zkouším Rusalku, bude se hrát v Krumlově. Na podzim je obnovená premiéra muzikálu Kat Mydlář, pak Robinson Crusoe a na jaře pojedu dvanáct koncertů se souborem Alexandrovci. Na to se moc těším," dodal Hůlka. ■