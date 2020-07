Monika Štiková se ozvala ze svatební cesty: Místo líbánek drsná reakce na mladší dceru

Monika Binias, dříve Štiková, se ozvala z líbánek. Foto: facebook M. Binias

Měla by si užívat svatební cestu a líbánky s manželem Petrem. Monika Binias (48), dříve Štiková, sice vyrazila po českých krajích a pochlubila se fotografiemi z Hluboké nebo Českého Krumlova, ovšem prohlášení její mladší dcery Charlotte Štikové (23) ji nenechalo chladnou do té míry, že sedla a sepsala velmi dlouhou rekci. Šlo o to, že Charlotte se pustila do babičky a dědy z matčiny strany a ani na Monice nenechala nit suchou.

"Na můj rozvod s p. Štikou neměli moji rodiče naprosto žádný vliv! Byl zapříčiněn amorálním chováním, dluhy, nezodpovědností, nevěrou, mojí bývalou tchyní Jaroslavou Štikovou, která se do všeho pletla a pro něj hledala jiné ženy do postele a žárlila na moje rodiče, kteří vzali mé dcery do Karibiku, na koně, na hory atd. a v neposlední řadě domácím násilím," rozčílila se Monika v prvním bodu.

"Výrok Charlotty na adresu mé maminky, že je, jak říká, "chorá a zlá", bych řekla toto: Moje maminka je báječný člověk, který má otevřené srdce a snaží se všem pomoct, ale nesnese, když se mladý člověk od 18 let nechá živit od své matky, a to i s přítelem, jen se celý den válí v posteli, nezadržitelně kyne a nemá žádný smysl života, nebo který má celý obličej přetvořený plastikami, a to vše ve 24 letech, který své matce dluží peníze, a při odchodu ji ještě okradl," v druhém bodu se dotkla i dceřiny postavy a touhy po zdokonalování s pomocí moderní medicíny.

A ve třetím bodě se zastala manžela, jehož Charlotte označila za zlatokopa. "Je to naprosto neuvěřitelné a stvořené chorým mozkem Charlotty, která nemůže rozdýchat, že příchodem mého současného manžela skončila doba ždímání mé osoby! A v poslední řadě chci uvést, že můj muž se o mě stará přes dva krásné roky," píše.

ČTĚTE TAKÉ: Monika Štiková (47) popsala detaily svatební noci ve třech: Co se dělo, když s manželem zadělávali na miminko?

"Nakonec vůbec nechápu, že strana Štiků a Koktů se již přes dva roky neustále naváží a trefuje do mě, mého manžela a mých rodičů, neustále se jejich atakům jen bráníme, ale pravděpodobně to značí, jak chudý a zoufalý život mají," uzavřela novomanželka. ■