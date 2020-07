Pestrý život pohádkové Zpěvanky (✝86): Smrt mladého snoubence, rozvod i láska v USA

Stella Májová Foto: reprofoto Byl jednou jeden král

Tou nejznámější je princezna Zpěvanka z pohádky Byl jednou jeden král (1954), která měla svého tatínka ráda jako zlato v hrdle. Herečku můžeme vídat i v často reprízované komedii Co je doma, to se počítá, pánové… (1980), ve které hrála poněkud vyčůranou tetičku Rosu z Ameriky. Film jí sice příliš nepřál, zato o dobré divadelní role neměla nikdy nouzi.

Z Weingärtnerové byla Májová

Byla hezká jako obrázek a měla i pěvecký talent. Vůbec poprvé se před kamerou objevila v roce 1939 v komedii Miroslava Cikána Příklady táhnou. A pokud v ní po boku velkých hvězd Nataši Gollové a Růženy Naskové (✝75) trpěla trémou, rozhodně to nebylo znát. Postava roztomilé zvídané vnučky Jarmilky jí otevřela brány filmového světa dokořán.

Bylo pouze třeba změnit její rodné příjmení Weingärtnerová, které bylo považováno za zbytečně komplikované (a také moc německé – nezapomínejme, že se psal rok 1939). Umělecký pseudonym Májová si herečka vybrala podle měsíce, ve kterém se začalo točit.

Ve všech filmových magazínech se o ní tehdy psalo jako o novém hereckém objevu a jeden rozhovor s ní pořídil i mladý a sympatický redaktor Jaroslav Mráz. Spřátelili se, ale šlo o ryze platonický vztah. Mráz později emigroval do USA a kontakty se zpřetrhaly.

Za vším hledej tchyni

Herečka se záhy zasnoubila s pozounistou Janem Čížkem (✝24), kterého poznala v angažmá u Oldřicha Nového. Jenže její milý podlehl tuberkulóze a Májová si mohla oči vyplakat. Přesto se po čase provdala za Vojtěcha Egema, ale manželství se brzy rozpadlo.

Lví podíl na jeho krachu měla prý i hereččina tchyně, která se mladým neustále pletla do života.

Velký obrat v jejím životě nastal v roce 1990, kdy se jí ozval ovdovělý Jaroslav Mráz, který s ní kdysi dělal rozhovor a po válce se odstěhoval do USA.

Jako z hollywoodského filmu…

Slovo dalo slovo a mezi oběma znovu přeskočila jiskra. Láska přece kvete v každém věku, tak co na tom, že Májové bylo tehdy 67 let a Mrázovi, který si v Americe začal říkat Jerry, ještě o pár let víc.

Brzy se slavila svatba a pár se odstěhoval do slunné Kalifornie. V jejich případě věk opravdu nehrál roli. Měli spoustu společných zájmů, hodně cestovali, poslouchali stejnou hudbu, sportovali a užívali si života. V Americe se z Májové stala vášnivá řidička a ráda také navštěvovala kasina. Mohla si to dovolit – Jerry se za oceánem prosadil a o peníze nebyla nouze.

Po manželově smrti v roce 1998 zůstala Májová v USA: „Díky krásnému manželství, které jsem prožila, jsem doma tady,“ řekla herečka, která milovaného Jerryho přežila o více než 10 let. Dnes odpočívají bok po boku na hřbitově v kalifornském městě Falbrook, ve kterém strávili šťastný podzim života. ■