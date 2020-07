„Coviďáka“ už prý měli v seriálovém komparzu: Proč se David Gránský nákazy nebojí?

David Gránský chce kulturu bez roušek a nákazy covidem-19 se nebojí. Super.cz

Herec David Gránský (28) sice moderoval finále Miss Czech Republic, ovšem virtuálně. Pohovořili jsme s ním o obavách kolem restriktivních opatření, která zasahují především oblast kultury a umělce. On sám se toho, že by se na hromadných akcích nakazil covidem-19, nebojí.

"Virtuální věci jsou určitě pro někoho fajn, ale já jsem připravený všechno dělat naživo. Jinak to pro mě nemá správnou atmosféru. Už se těším na divadla, která už jsme si teď zažili, možná se to zase zavře nebo budeme mít všichni roušky. Uvidíme, jak to bude. Ale já jsem pro to, aby celkově kultura byla bez roušek, bez omezování a za normálních okolností," přemítal.

Že by se nekazil, z toho strach nemá. "My jsme celou dobu testováni, protože točím seriál, teď už pod názvem Sestřičky, což je nový koncept Modrého kódu. I mezi komparzem se objevil jeden „coviďák“. Snažíme se samozřejmě nákaze zamezit. Ale nebojím se. Podle mě je to něco jako chřipka. Nechci dávat nějaká šílená prohlášení, ale cítím to tak," míní.

My jsme se potkali na akci, kde byla stovka lidí, bez roušek, které v tu chvíli povinné nebyly, a nad tím, že by se kontaktem s nimi sám nakazit mohl, mává rukou. "Nebojím se. Budu mít chřipku alias covid a za týden dva nebo tři budu, doufejme, v pohodě. Nemluvím samozřejmě za lidi, kteří jsou v rizikových skupinách. Je to individuální, ale já osobně se opravdu nebojím," ujistil nás. ■