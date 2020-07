Opět víc sexy než vítězky její soutěže krásy: Taťána Makarenko odhalila dekolt i kalhotky v úsporné róbě

Taťána Makarenko na vyhlášení Miss Czech Republic Super.cz

"Jelikož jsme letos měli vyhlášení formou promítání a nemusím na stage, bylo to spíš formou afterpárty s uvolněnějším dress codem elegant chic, tak jsem si říkala, že si můžu takový model dovolit," mínila Táňa, která měla velmi odvážný dekolt a byly vidět i její kalhotky, které byly součástí róby od návrhářky Yvony Leitner.

Spokojená nebyla jen s tím, jak se oblékla, ale samozřejmě i s vítězkou Miss Czech Republic Karolínou Kopíncovou. "Na začátku to vůbec nevypadalo tak, že to bude zrovna ona, ani já jsem to tak neviděla. Nicméně postupem času se profilovala tak, že jsme se s celou porotou na jejím vítězství shodli," vysvětlila.

"Karolína je komplexní, bude nás dobře reprezentovat, umí se vyjadřovat, netrpí nervozitou, možná i proto, že je o trošku starší, už máme dámu, protože předtím vyhrály osmnáctileté slečny," připomněla například Kateřinu Kasanovou (21) nebo Denisu Spergerovou (20). ■