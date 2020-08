Tři měsíce před porodem stále pracuje: Jak to plánuje moderátorka Primy s mateřskou?

Andrea Antony Super.cz

„Mám tři měsíce do konce a musím říct, že kdyby to pokračovalo tímhle tempem, že mi nic není a netloustnu nikde jinde než na tom břiše, tak by mi to přišlo dobré,“ svěřila se moderátorka a redaktorka Primy. Před sebou má ještě měsíc plný práce. „Ještě točím, mám před sebou ještě 4 týdny práce a pak už půjdu hezky na mateřskou. Dám si to tak, jak má být, ty týdny před tím na takové to uklidnění, začnu připravovat pokojíček, dokoupím věci a tak,“ svěřila se s úsměvem Andrea.

Na tříletou mateřskou bez práce se rozhodně necítí a chtěla by do ní naskočit krátce po porodu. „Zatím je plán takový, že bych chtěla moderovat. Poměrně brzo po narození miminka, ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to bude vypadat. Ale už jsem kývla na nějakou práci asi měsíc a půl po narození, tak uvidíme, jak to půjde. Moderovat chci a redaktořit, to si dám určitě pauzu,“ prozradila Andrea, která už začíná nakupovat výbavičku.

„Nakupování mě strašně baví, protože ty dětské věci jsou strašně hezké a je toho hrozně moc a člověk má pocit, že vše potřebuje,“ řekla nastávající maminka, která nefandí alternativním porodům a miminko hodlá přivést na svět v porodnici. „Budu rodit v Podolí, teda doufám, mám tam porodní asistentku a věřím, že budu v dobrých rukách, nevymýšlím jiné cesty, prostě porodnice a věřím jim, že udělají vše, co je v jejich silách,“ dodala závěrem. ■