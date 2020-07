Ještě 10 kilo dolů a pak uříznout převislou kůži: Bronzový SuperStar Martin Schreiner se ukázal v plavkách

Martin Schreiner se po zhubnutí ukázal v plavkách. Herminapress

Bronzový SuperStar Martin Schreiner zhubnul 35 kilo a ještě neskončil. Do toho, aby se sebou byl úplně spokojený, mu chybí ještě deset kilo. "To by, myslím, stačilo," míní mladý zpěvák, který vystupoval na soustředění soutěže Muž roku a mezi dvanáctkou svalnatých mladíků sebral odvahu a šel i do plavek.