Po rozchodu s manželem se novým vztahem netají. Megan Fox promluvila o lásce na první pohled: Jsme dvě části jedné duše

Megan Fox se vztahem s rapperem Machine Gun Kellym už netají. Profimedia.cz

Megan se s rapperem sblížila koncem loňského roku, kdy natáčeli snímek Midnight in the Switchgrass. „Měli jsme karavany vedle sebe, takže jsem každý večer čekal venku na schodech, jenom abych zachytil její pohled. Má ty nejkrásnější oči na světě,“ sdílel v podcastu Give Them Lala…With Randall rapper vlastním jménem Colson Baker.

„V momentě, kdy jsme spolu byli v místnosti, pozdravili se a podívala jsem se mu do očí, jsem to věděla. Myslím, že jsme ve skutečnosti dvě poloviny jedné duše. Hned jsem mu to řekla. Cítila jsem to okamžitě,“ reagovala Megan.

Herečka popsala, že poté Colsona pozvala do svého karavanu, kde ho pěkně zostra vyzpovídala. Krátce na to i dalším členům štábu došlo, že se pár sblížil. „Věděl jsem, že je mezi nimi chemie, ale nevěděl jsem, že je to osobní,“ potvrdil v podcastu režisér filmu Randall Emmett.

„Ale chemie mezi nimi byla opravdu kouzelná. Očividně jste si souzeni. V každé scéně byla patrná vaše vzájemná energie, i když jsme netočili romantický příběh. Byly to drsné scény,“ doplnil ke dvojici.

O rozchodu s otcem svých tří synů Fox v podcastu nemluvila. Zdá se ale, že i Green se už posunul dál. Momentálně se vodí za ruce s modelkou Tinou Louise. ■