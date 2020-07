První rozhovor s novou královnou krásy: Studentka žurnalistiky z Brna je nejen krásná, ale i chytrá. Ovšem zadaná

Karolína Kopíncová vyhrála Miss Czech Republic. Super.cz

"Na střední škole jsem byla holka s červenými vlasy a tunelem v uchu, kterou bavilo hlavně jezdit na kole," smála se půvabná Karolína, která na vítězství poctivě zamakala. "Možná i můj věk byl výhodou, že jsem si všechno víc uvědomovala," krčila rameny po slavnostním finále soutěže.

To se letos předtáčelo a vítězka musela dva týdny držet jazyk za zuby, aby diváci nepřišli o překvapení. "Vítězství jsem si hrozně přála a mám z toho ohromnou radost," svěřila Karolína, která bude Českou republiku reprezentovat na nejprestižnější světové soutěži Miss World. Pokud se tedy bude konat.

ČTĚTE TAKÉ: V mrazu vás rozehřejí: Tyhle finalistky Miss Czech Republic umí nejlépe předvést svá těla v bikinách

Myslí si také, že žurnalistika, kterou studuje, se dá dobře skloubit s povinnostmi královny krásy. Pány bude zase zajímat, že Karolína je zadaná, už tři roky má přítele a věří, že jí vztah vydrží i nadále a missí nemoc ji nepotká. "Máme to mezi sebou vyřešené, přítel je největší podpora, kterou mám. Pokud to má někdo zvládnout, budeme to my dva," domnívá se. ■