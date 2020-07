Kateřina Sovová z Nemocnice na kraji města míří do dalšího seriálového špitálu. Upsala se na rok

Daniela Kolářová si zahrála v Nemocnici na kraji města i jejím pokračování Kateřinu Sovovou. Na snímku s Ladislavem Frejem a Hynkem Bočanem Profimedia.cz

„Ta Nemocnice (seriál Nemocnice na kraji města - pozn.) měla původně asi třináct dílů, kdežto tady tu hranici neznám, a vlastně jsem se upsala na rok, takže těch dílů bude spousta,“ řekla Kolářová na Frekvenci 1.

„Uvažovala jsem o tom, jestli vůbec chci vstupovat do nějakého seriálu. Je to určitá etapa, která zabírá dost času. Pokud začne normální divadelní sezóna, divadelní zájezdy a pozdní návraty, budu to muset korigovat. Už zkrátka nemám tolik sil,“ uvedla Kolářová.

Nabídku ale přijala. Přesvědčily ji možnosti, které její role nabízí.

„Nešvar všech seriálů je, že jsou upovídané. I množství textu jsem zvažovala. Dostala jsem několik scénářů a smířila jsem se s nabízenou postavou. Naďa je bývalá kriminalistka a lze ji uchopit tak, že je to pro ženu výjimečné povolání, a protože zřejmě pracovala mezi muži, její chování není ryze ženské. To rozhodlo,“ doplnila.

Kolářová si zahraje babičku jednoho z dalších nováčků, Jana Nedbala v roli studenta medicíny a zdravotního bratra Lukáše Hartmana. Honza sám zdrávku studoval, že by díky tomu měl ke své postavě blíž, si ale nemyslí. „Mě to zdravotnictví nikdy nebavilo, to jsem zjistil dost rychle už na škole, ale dodělal jsem to, když už jsem tam byl,“ řekl Super.cz s tím, že na vysokou školu už se hlásil na DAMU. ■