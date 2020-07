Dominika Gottová pálí ostrými: Ivana ji nazývala ostudou rodiny, sestra Lucie se jí měla štítit

Karel Gott na poslední fotce s dcerami Dominikou a Lucií Foto: archiv K Gotta

Sestry se teď vzájemně osočují ze lží a pálí mezi sebou ostrými. Jak Lucie, tak vdova Ivana Gottová tvrdí, že s nimi Dominika není v kontaktu. A právě proto chyběl její podpis na dojemném narozeninovém vzkazu u hrobu Karla Gotta.

„Dominika není s Ivanou v kontaktu a o rodinu se od svého návratu do Česka nezajímá. Stejně tak se nezajímala o uložení otce a nezajímá se ani o hrob. Nezavolala Ivaně ani Lucii, aby se na čemkoliv okolo nedožitých otcových narozenin domluvila,“ řekla v den Gottových narozenin Super.cz mluvčí rodiny Gottových Aneta Stolzová.

Trailer k filmu Karel je velmi dojemný.

Bontonfilm

To Dominika popřela s tím, že vyjádření Ivany Gottové považuje za lživé a skandální. Navíc se pustila do své sestry Lucie, jež se k ní prý odtažitě chovala už na zmíněné poslední návštěvě u tatínka Karla Gotta.

„K Lucce jsem se chovala mile. Ale ona byla celou dobu na Bertramce odtažitá. Druhý den si pak postěžovala Ivaně, že se mě bála, že se mě štítila. Proboha, proč to neřekla mně,“ řekla Blesku zhrzená Dominika, jež tehdy nevypadala nejlépe.

„Proč se mi nepodívala do očí a neřekla: Vypadáš strašně! Vím, že jsem byla v děsném stavu, ale je to ségra, tak mi to mohla říct, a ne si stěžovat Ivaně, která už mě v té době nazývala ostudou rodiny,“ nebrala si servítky Dominika, jež nedávno sestru Lucii obvinila, že je ve vleku Ivany Gottové. To však Lucie rázně popřela a znovu zopakovala, že s Dominikou není v žádném kontaktu. ■