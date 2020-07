Věřili byste, že jí bude 40? Radka Rosická předvedla skvělou figuru a hluboký výstřih

Radka Rosická Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Je to již 18 let, co se rozhodla Radka Rosická (39) ucházet o korunku krásy. A povedlo se. V roce 2002 se ještě s jménem Kocurová, které měla za svobodna, stala II. vicemiss České republiky. Přestože se po letech v modelingu postupně začala věnovat moderování, do kapsy by své mladší kolegyně strčila i dnes.