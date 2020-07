Týrání v dětství i násilí ve vztahu. Paris Hilton pustí fanoušky do svého soukromí: Stalo se mi něco, o čem nikdo neví

Paris Hilton Profimedia.cz

Paris Hilton (39) uvede v září nový dokument o svém životě s názvem This Is Paris. V něm odhalí detaily ze svého soukromí, o které se doposud se světem nepodělila. V rámci proma se objevila v pořadu Jimmy Kimmel Live, kde o projektu promluvila.

„Nikdo vlastně pořádně neví, kdo jsem. V dětství se mi stalo něco, o čem jsem nikdy s nikým nemluvila. Dodnes z toho mám noční můry,“ prozradila.

„Těším se, ale jsem z toho také velmi nervózní, vzhledem k tématu, které se bude řešit. Jde o velmi osobní a traumatické zážitky. Mluvit o nich veřejně je pochopitelně velmi těžké,“ řekla o projektu.

Podle popisu dokumentu se v něm bude řešit hlavně týrání v dětství, toxické vztahy plné násilí a neuvěřitelný tlak médií. To vše na Paris zjevně zanechalo stopy v podobě traumat. Tvorbu dokumentu tak považuje za terapeutický proces.

„Začala jsem přemýšlet o své minulosti a uvědomila si, jak moc to ovlivnilo můj život a jak dlouho jsem v sobě to trauma dusila,“ vysvětlila.

„Myslím, že až to lidé uvidí, budou na mě koukat jinak. Upřímně jsem do loňského roku sama pořádně nevěděla, kdo jsem. Díky tomu dokumentu jsem se o sobě hodně naučila,“ doplnila s tím, že ji její image v průběhu let posloužila jako ochranná bublina, do které se mohla schovat.

Dokument měl být původně uveden v dubnu na filmové festivalu Tribeca, kvůli pandemii koronaviru se však uvedení odložilo na 14. září, kdy vyjde na YouTube kanále Paris. ■