Tři roky po porodu je Eva Burešová spokojená s postavou: Strie, celulitidu i rozteklý zadek se naučila mít ráda

Eva Burešová Michaela Feuereislová

"Vážím 53 kilo a můžu říct, že jsem moc spokojená se svojí postavou. Po porodu se mi to hezky povedlo vrátit zpátky. Ano, mám celulitidu, strie, stehna, neskutečně rozteklý zadek. A vůbec mi to nevadí. Je to sexy. Každá žena má strie. Moje břicho je plné jizev, strií. A nemyslím si, že by byl o mě menší zájem. Žádný chlap mi nikdy neřekl, že mám strie. To mi píšou akorát lidi na Instagramu," řekla Super.cz Eva.

Za to, že má štíhlou postavu a problém s váhou nikdy neměla, vděčí genům. "Moje máma se vdávala ve třiceti a měla přes pas méně než já ve dvaceti. Táta byl hubený a vysoký. Můžu sníst, co chci, a jsem hubená. Ale hýbu se. Furt tancuju, přebíhám, jsem v divadle, hraju si s Nathanem, stále jsem v pohybu," vysvětluje.

I když byla na své váze už tři měsíce po porodu, až nyní je opravdu spokojená. "Do formy jsem se dostala až teď, jsou to tři roky. Zhubla jsem po porodu velmi rychle. Do tří měsíců bylo vše dole. Odnesla to ale záda a také kyčle. Měla jsem rozestup svalů, to mám ještě trošku i teď. Momentálně se nestydím za své tělo, ale dlouhou dobu jsem měla problém se odhalit, styděla jsem se. Po třech letech můžu říct, že jsem se sebou spokojená. Možná i proto nosím víc výstřihy, šatičky," dodala krásná Burešová. ■