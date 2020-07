Do roka a do dne to nestihli. Krásná snoubenka miliardáře Janečka promluvila o chystané svatbě. Víme, kdy bude!

Karel Janeček se svojí krásnou snoubenkou Liliou Foto: Instagram L. Khousnoutdinové

Loni Karel Liliu v den jejích narozenin, 17. června, požádal o ruku, svatbu do roka a do dne tak nestihli. A nebylo to ani v plánu. Janeček má datum, tedy především rok svatby jasně daný.

"O ruku mě žádal minulý rok, svatba bude v roce 2021, to je nejzajímavější číslo. Karel je matematik a má to spočítané. On by vám přesně vysvětlil, proč právě tento rok, je to na delší vyprávění," řekla Super.cz Lilia.

Už teď spolu o svém velkém dnu a jeho podobě a průběhu debatují. "Řešíme to, když máme čas a náladu. Mám spoustu míst i ve světě, o kterých si myslím, že jsou krásná," doplnila Lilia bez bližšího upřesnění.

Pár má za sebou buddhistický obřad, Janeček a Khousnoutdinová se vzali v roce 2017 v Bhútánu a tamtéž počali i dcerku Isabelku. Janečkovo manželství s matematičkou Mariem Mhadhbi, s níž má podnikatel syna Yanise, soud ukončil letos v květnu. ■