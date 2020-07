10 snímků ze soukromí legendární Amy Winehouse (✝27): Boj se závislostmi prohrála před devíti lety

Amy Winehouse Profimedia.cz

Dnes je to na den přesně devět let, co Amy Winehouse (✝27) prohrála svůj boj se závislostí na alkoholu a drogách. Svět se tak až příliš brzy musel rozloučit s jednou z nejtalentovanějších a nejúspěšnějších zpěvaček Británie s ikonickým hlasem.