Praští do toho i ve skutečnosti? Bára Mottlová si se svým Mužem roku vyzkoušela svatbu nanečisto

Bára Mottlová a Josef Kůrka Foto: Archiv Dermacol (4x)

Herečka a zpěvačka Barbora Mottlová (34) se nejednou nechala slyšet, že na veselku ještě „nedorostla“. Přesto před pár dny vklouzla do svatebních šatů, a to i se svým partnerem Josefem Kůrkou, Mužem roku 2016. Změnila snad na manželství názor?

„Bylo to sice jen ‚na zkoušku‘ kvůli focení titulky svatebního katalogu, ale z výběru šatů i líčení jsem byla nadšená. Je to velmi ženské a hravé zároveň, takže jak se říká, sama bych si lépe nevybrala – vizáž ani partnera,“ řekla se smíchem Bára, které to v šatech od návrhářky Beaty Rajské nesmírně slušelo.

Nabízela se tak otázka, zda by si přeci jenom nechtěla podobný den zažít doopravdy. „Zatím nic takového neplánujeme, jsme spolu rádi, baví nás to, ale papír k tomu zatím nepotřebujeme. Já říkám, když budeme jednou velcí, možná bude i svatba,“ dodala Mottlová. ■